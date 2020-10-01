Новинки Все новинки
-0 %
Ресивер УТВ STRONG SRT 7600 (Viasat / XtraTV)
код: s-7600
В наличии
550.00 грн.
-0 %
STRONG SRT 7602 (VIASAT)
код: s-7602
В наличии
1099.00 грн.
550.00 грн.
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Термостат для бойлера (водонагревателя) Gorenje 482993 (250V, 16A, 90°С )
код: 13132
Под заказ
300.00 грн.
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Комплект HEPA фильтров для пылесоса Gorenje 466439 (оригинал)
код: 13479
Заканчивается
420.00 грн.
Хиты продаж
-28 %
Беспроводное зарядное устройство Coolreall WJ15 (белый,15W, 5-12V/2A) для смартфонов
код: s-56933
В наличии
375 грн.
270.00 грн.
-22 %
Беспроводное зарядное устройство FDGA Twin White (бел., 55W, 5V/2A)
код: s-56919
В наличии
309 грн.
240.00 грн.
-14 %
Блок питания 12V/2.0A ( 5.5-2.5 )
код: s-90055
Мало
105 грн.
90.00 грн.
-20 %
Электродуговая перезаряжаемая зажигалка JJ0911 White (белый)
код: s-9636
В наличии
90 грн.
72.00 грн.
-25 %
Пульт ДУ для эфирных ресиверов TRIMAX TR-2012 HD / HD PVR
код: s-55170
В наличии
24 грн.
18.00 грн.
-0 %
Датчик температуры (сенсор) М2020/10К/250 908081410156
код: 2464
В наличии
150.00 грн.
130.00 грн.
-33 %
Датчик температуры 5kOm (металл, 0.4м)
код: s-45374
В наличии
45 грн.
30.00 грн.
В магазине SKY.VN.UA представлен широкий выбор запчастей и аксессуаров. У нас можно найти, подобрать или заказать практически любую запчасть к стиральной машине, посудомойке, холодильнику, пылесосу, микроволновке, телевизору или монитору, смартфону, планшету или ноутбуку, мясорубке, блендеру или миксеру, кухонному комбайну, мультиварке, хлебопечке, соковыжималке, кофеварке, кофемашине, бойлеру или водонагревателю, варочным поверхностям, плитам и духовкам, утюгу, вытяжке, гироборду, электро-скутеру и к прочей разнообразной бытовой технике.
Если Вы не нашли нужную запчасть в наличии, сделайте заказ-заявку на подобную запчасть и укажите в примечании желаемую модель и характеристики - мы постараемся найти ее и предложить вам по приемлемой цене. А также, Вы всегда можете связаться с нашим менеджером через форму обратной связи или по электронной почте и получить услугу подбора необходимой запчасти, узнать цену детали и срок доставки от изготовителя. Наш магазин имеет возможности поставки запчастей как напрямую от производителей, так и с разнообразных стоковых складов продавцов и сервисных центров.
Всегда рады помочь!