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Новинки Все новинки

-0 %

Ресивер УТВ STRONG SRT 7600 (Viasat / XtraTV)

Ресивер УТВ STRONG SRT 7600 (Viasat / XtraTV)

код: s-7600

В наличии

0 отзывов

550.00 грн.

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-0 %

STRONG SRT 7602 (VIASAT)

STRONG SRT 7602 (VIASAT)

код: s-7602

В наличии

0 отзывов

1099.00 грн.

550.00 грн.

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-0 %

Термостат для бойлера (водонагревателя) Gorenje 482993 (250V, 16A, 90°С )

Термостат для бойлера (водонагревателя) Gorenje 482993 (250V, 16A, 90°С )

код: 13132

Под заказ

0 отзывов

300.00 грн.

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-0 %

Комплект HEPA фильтров для пылесоса Gorenje 466439 (оригинал)

Комплект HEPA фильтров для пылесоса Gorenje 466439 (оригинал)

код: 13479

Заканчивается

0 отзывов

420.00 грн.

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Хиты продаж

Новое!

-28 %

Беспроводное зарядное устройство Coolreall WJ15 (белый,15W, 5-12V/2A) для смартфонов

Беспроводное зарядное устройство Coolreall WJ15 (белый,15W, 5-12V/2A) для смартфонов

код: s-56933

В наличии

0 отзывов

375 грн.

270.00 грн.

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Новое!

-22 %

Беспроводное зарядное устройство FDGA Twin White (бел., 55W, 5V/2A)

Беспроводное зарядное устройство FDGA Twin White (бел., 55W, 5V/2A)

код: s-56919

В наличии

0 отзывов

309 грн.

240.00 грн.

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-14 %

Блок питания 12V/2.0A ( 5.5-2.5 )

Блок питания 12V/2.0A ( 5.5-2.5 )

код: s-90055

Мало

0 отзывов

105 грн.

90.00 грн.

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-20 %

Электродуговая перезаряжаемая зажигалка JJ0911 White (белый)

Электродуговая перезаряжаемая зажигалка JJ0911 White (белый)

код: s-9636

В наличии

0 отзывов

90 грн.

72.00 грн.

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-25 %

Пульт ДУ для эфирных ресиверов TRIMAX TR-2012 HD / HD PVR

Пульт ДУ для эфирных ресиверов TRIMAX TR-2012 HD / HD PVR

код: s-55170

В наличии

1 отзыв

24 грн.

18.00 грн.

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-0 %

Датчик температуры (сенсор) М2020/10К/250 908081410156

Датчик температуры (сенсор) М2020/10К/250 908081410156

код: 2464

В наличии

0 отзывов

150.00 грн.

130.00 грн.

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-33 %

Датчик температуры 5kOm (металл, 0.4м)

Датчик температуры 5kOm (металл, 0.4м)

код: s-45374

В наличии

0 отзывов

45 грн.

30.00 грн.

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​В магазине SKY.VN.UA представлен широкий выбор запчастей и аксессуаров. У нас можно найти, подобрать или заказать практически любую запчасть к стиральной машине, посудомойке, холодильнику, пылесосу, микроволновке, телевизору или монитору, смартфону, планшету или ноутбуку, мясорубке, блендеру или миксеру, кухонному комбайну, мультиварке, хлебопечке, соковыжималке, кофеварке, кофемашине, бойлеру или водонагревателю, варочным поверхностям, плитам и духовкам, утюгу, вытяжке, гироборду, электро-скутеру и к прочей разнообразной бытовой технике.

​Если Вы не нашли нужную запчасть в наличии, сделайте заказ-заявку на подобную запчасть и укажите в примечании желаемую модель и характеристики - мы постараемся найти ее и предложить вам по приемлемой цене. А также, Вы всегда можете связаться с нашим менеджером через форму обратной связи или по электронной почте и получить услугу подбора необходимой запчасти, узнать цену детали и срок доставки от изготовителя. Наш магазин имеет возможности поставки запчастей как напрямую от производителей, так и с разнообразных стоковых складов продавцов и сервисных центров.

Всегда рады помочь!

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