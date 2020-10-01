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Новинки Всі новинки

Хіти продажів

-14 %

Блок живлення 12V / 2.0A (5.5-2.5)

Блок живлення 12V / 2.0A (5.5-2.5)

код: s-90055

Мало

0 відгуків

140 грн.

120.00 грн.

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-33 %

Датчик температури 5kOm (метал, 0.4м)

Датчик температури 5kOm (метал, 0.4м)

код: s-45374

В наявності

0 відгуків

60 грн.

40.00 грн.

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-17 %

Пульт дистанційного керування для ефірних ресиверів TRIMAX TR-2012 HD / HD PVR

Пульт дистанційного керування для ефірних ресиверів TRIMAX TR-2012 HD / HD PVR

код: s-55170

В наявності

1 відгук

32 грн.

26.67 грн.

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-0 %

Датчик температури (сенсор) М2020 / 10К / 250 908 081 410 156

Датчик температури (сенсор) М2020 / 10К / 250 908 081 410 156

код: 2464

В наявності

0 відгуків

150.00 грн.

130.00 грн.

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-20 %

Електродугова перезаряджається запальничка JJ0911 White (білий)

Електродугова перезаряджається запальничка JJ0911 White (білий)

код: s-9636

В наявності

0 відгуків

120 грн.

96.00 грн.

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Нове!

-28 %

Бездротове зарядний пристрій Coolreall WJ15 (білий, 15W, 5-12V / 2A) для смартфонів

Бездротове зарядний пристрій Coolreall WJ15 (білий, 15W, 5-12V / 2A) для смартфонів

код: s-56933

В наявності

0 відгуків

500 грн.

360.00 грн.

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Нове!

-22 %

Бездротове зарядний пристрій FDGA Twin White (біл., 5 + 5W, 5V / 2A)

Бездротове зарядний пристрій FDGA Twin White (біл., 5 + 5W, 5V / 2A)

код: s-56919

В наявності

0 відгуків

412 грн.

320.00 грн.

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У магазині SKY.VN.UA представлений широкий вибір запчастин і аксесуарів. У нас можна знайти, підібрати або замовити практично будь-яку запчастину до пральній машині, посудомойке, холодильника, пилососа, мікрохвильовці, телевізора або монітора, смартфону, планшету або ноутбука, м'ясорубці, блендеру або міксера, кухонного комбайну, мультиварці, хлібопічці, соковижималці, кавоварці, кавомашині, бойлеру або водонагрівача, варильних поверхонь, плит та духовок , праски, витяжки, гіроборду, електро-скутеру і до іншої різноманітної побутової техніки.

Якщо Ви не знайшли потрібну запчастину в наявності, зробіть замовлення-заявку на подібну запчастину і вкажіть в примітці бажану модель і характеристики - ми постараємося знайти її і запропонувати вам за прийнятною ціною. А також, Ви завжди можете зв'язатися з нашим менеджером через форму зворотного зв'язку або по електронній пошті і отримати послугу підбору необхідної запчастини, дізнатися ціну деталі і термін доставки від виробника. Наш магазин має можливості поставки запчастин як безпосередньо від виробників, так і з різноманітних стокових складів продавців і сервісних центрів.

Завжди раді допомогти!

 

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